O suceveancă, Dorina Buliga, a fost sărbătorită, ieri, de personalul medical al Centrului de Dializă Fresenius NephroCare Suceava, ca persoana cu cei mai mulţi ani de dializă la Suceava. Dorina Buliga a fost printre cei cinci pacienţi cu care a fost începută această activitate medicală în judeţ, în urmă cu 24 de ani, după ce fusese dializată încă un an la Iaşi. „A fost foarte greu, la început. Un an am făcut naveta la Iaşi, apoi a început să se facă dializă şi la Suceava. Cu toate aparatele rudimentare care erau atunci, mie mi-a fost bine”, a declarat femeia. Ea a spus că a avut nevoie de dializă la vârsta de 25... citeste mai mult