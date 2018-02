Femeia a găsit şoarecele într-o pungă cu napolitanele preferate de fetiţa ei de doar 4 ani. Copila era cât pe ce să guste din ele. "Am desfăcut-o, am băgat mâna. La un moment dat am spus- a, ai o jucarică. Hai sa vedem ce este. Dar mi s-a părut...

Realitatea, 18 August 2011