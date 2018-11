O femeie de 65 de ani a fost ucisa de o haita de caini maidanezi, in localitatea indiana Pulluvila, sub ochii fiului ei. Potrivit martorilor, femeia pe nume Siluvamma se plimba pe plaja, atunci cand cainii au atacat-o sub privirile fiului ei, care a...

Antena 3, 22 August 2016