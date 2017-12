O femeie a fost lovita in plin de doua microbuze / VIDEO O femeie a fost lovita in plin de doua microbuze, in timp ce incerca sa traverseze neregulamentar, in orasul Togliatti din Rusia. Captura foto: Youtube International Incidentul a avut loc in orasul Togliatti din Rusia, potrivit Stirileprotv.ro.

Inregistrarea surprinde momentul in care tanara grabita traverseaza neregulamentar si este lovita usor de soferul primului microbuz, care o vede si reuseste sa franeze.

La cateva secunde dupa ce e lovita de primul microbuz, un alt microbuz o prinde pe tanara sub roti.

Femeia a fost transportata la spital. Politia va stabili circumstantele in care s-a... citeste mai mult

