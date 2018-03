O utilizatoare a site-ului Reddit a mărturisit zilele trecute că a întreținut relații sexuale cu 50 de bărbați într-un singur an și acum are unele îndoieli.

”Sunt normală?”, se întreabă tânăra, care are acum temeri că bărbații vor considera că este promiscuă.

”Mi-a plăcut sexul de când mi-am pierdut virginitatea, anul trecut, și mereu mi-a fost ușor să îl fac. Asta ar trebui să fie sexul, nu? Nu am avut nicio relație adevărată și nu am avut decât aventuri de o noapte”, relatează ea.

”Dar e adevărat că oamenii tind să te judece după numărul de parteneri sexuali? Dau senzația că nimeni nu poate avea o relație adevărată cu mine?”, se întreabă... citeste mai mult

ieri, 19:50 in Social, Vizualizari: 100 , Sursa: Realitatea in