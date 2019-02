O tânără cu dizabilități care a găsit sprijin la o fundație din județul Galați riscă să fie dată afară din cauză că primarul refuză să-i dea viza de flotant. Asta deși tânăra are toate actele necesare. Edilul spune că nu mai are bani la bugetul local să susțină atâtea persoane cu dizabilități.

Primăria nu are bani pentru o fată cu handicap EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: Mihaela are 23 de ani și s-a născut în Dâmbovița. La un an și jumătate, în urma unui accident, a rămas paralizată de la brâu în jos. A fost abandonată de familie într-un centru de plasament.

