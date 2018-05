O familie de maramureseni si-a deschis o fabrica farma in curtea casei Un cuplu de maramureseni si-a deschis o fabrica de produse farmaceutice, chiar in curtea casei. Investitia a costat aproximativ 120.000 de euro, 85% din bani fiind obtinuti prin fonduri europene.

Cristina si Gheorghe Tibuleac au decis sa isi indeplineasca un vis pe care il aveau de mult timp. Sotul, de profesie farmacist, impreuna cu sotia, aveau o experienta de opt ani in prepararea produselor pe baza de plante medicinale. Astfel a luat nastere fabrica de produse farma din curtea casei.

In 2012, sotii Tibuleac au accesat fonduri europene...