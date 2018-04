Prof. univ. dr. Alexandru N. Vlaicu, colonel de jandarmi in rezerva, s-a nascut la 26 octombrie 1950, in localitatea Vetis, judetul Satu Mare. In 1974 a absolvit Academia Fortelor Terestre din Sibiu, iar in 1985 Facultatea de Stiinte Economice...

Informatia zilei SM, 26 Octombrie 2011