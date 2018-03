"Mă mir că această doamnă vorbește. Credeam că e mută. În atâția ani în care am fost împreună în grupul socialist în Parlamentul European, eu nu am auzit-o să deschidă gura vreodată. Da, mi s-a transmis ce spune acum despre mine și m-a apucat râsul. Sunt, într-adevăr, membru neretribuit în Friends of Europe, fundație care e în parte finanțată de Soros, așa cum sunt și în Amnesty International. Demonizându-l astfel pe Soros, socialiștii români nu fac decât să o ia pe calea populismului est-european cel mai îmbâcsit, precum Orban în Ungaria, toți cei cu derive spre dreapta neasumată și mincinoasă care dau vina pe un filantrop pentru a-și ascunde afacerile de corupție... citeste mai mult

