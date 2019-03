Oana Puicar are 18 ani şi este elevă în ultimul an de liceu la Colegiul Naţional “Dragoş Vodă” din Sighetu Marmaţiei. Deşi, la vârsta de un an, a fost diagnosticată cu paralizie cerebrală, nu s-a lăsat limitată de această boală. Interesul pentru învăţătură şi pasiunea pentru limba engleză au ajutat-o să obţină performanţe impresionante în anii de şcoală, fiind acceptată deja la patru universităţi de prestigiu din Marea Britanie. Totuşi, în ciuda numeroaselor terapii, tratamente şi chiar a trei operaţii, creşterea spasticităţii îi ameninţă... citeste mai mult