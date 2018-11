O mamă din Marea Britanie a postat imagini șocante cu fetița ei în ziua în care a împlinit 10 ani. Aceasta se afla în pat, la spital, unde a ajuns după ce a încercat să-și pună capăt zilelor din cauza mai multor luni în care a fost supusă cunoscutului fenomen de „bullying”.

Copila a făcut supradoză după ce a luat mai multe pastile pe care le-a găsit acasă. A fost batjocorită luni întregi de colegi din cauza greutăii sale.

„Am știut că nu era bine luni fiindcă nu mânca și părea foarte retrasă după școală. Am pus-o să stea jos și a recunoscut că a luat pastile. Am dus-o imediat la spital. Am crezut că fiica mea va muri. Sunt dezgustată de faptul că fiica mea... citeste mai mult

