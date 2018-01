Acuzaţii de agresiune sexuală într-o școală dintr-un sat de lângă Slatina. O elevă de clasa a VII-a a fost agresată de un muncitor. Bărbatul care lucra la rețeaua de alimentare cu apă din comună ar fi încercat să o ia în brațe pe fată și să o sărute. Totul s-ar fi întâmplat în curtea școlii, într-o pauză. Bărbatul, adolescenta și bunica acesteia au fost audiați.

Acuzații de agresiune la școală EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: Eleva are 14 ani și venise la școala din sat în urmă cu un an din Spania, unde părinții ei lucrează și acum.

Fata era în grija bunicii care a și făcut plângere la Poliție.

Bărbatul este din comuna olteană Izvoarele și ar fi încercat s-o ia în braţe pe... citeste mai mult

ieri, 19:37 in Actualitate, Vizualizari: 196 , Sursa: TVR in