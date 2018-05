Duminica, 27 Mai, 12:25

Gigi Mulțescu (66 de ani) a terminat cu Astra pe locul 5 în play-off, însă astăzi a anunțat că nu mai e antrenorul giurgiuvenilor.

"Eu nu mai sunt antrenorul Astrei. Am obosit", a fost reacția lui Mulțescu la TV Digi Sport.

Tehnicianul a continuat apoi să vorbească despre interesul FCSB față de Anatole Abang: "Am înțeles că cei de la FCSB îl vor. El are forță, viteză, dar mai are de lucrat".

Mulțescu a preluat frâiele Astrei după plecarea lui Edi Iordănescu de la începutul lunii aprilie.

