Sistemul imunitar şi nu moştenirea genetică ar reprezenta factorul-cheie în prevenţia cancerului, conform unui studiu publicat în cea mai recentă ediţie a jurnalului Proceedings of the National Academy of Sciences, citat de Press Association.

O echipă de oameni de ştiinţă de la universităţile Dundee, Heriot Watt şi Edinburgh din Scoţia şi de la Institutul Curie din Franţa a descoperit că slăbirea sistemului imunitar odată cu îmbătrânirea reprezintă un motiv important pentru dezvoltarea tumorilor, potrivit Agerpres.

Conform concluziilor, în general, sistemul imunitar manifestă un declin mai lent la femei în comparaţie cu bărbaţii, fapt ce a permis analizarea diferenţelor de gen