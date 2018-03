O drama de Woody Allen

Cunosc foarte bine Coney Island, statiunea newyorkeza cea mai populata in sezonul cald, fiindca din toate directiile orasului poti ajunge aici usor cu metroul. Cunosc si fiecare joc din giganticul parc de distractii. Asa este Wonder Wheel, batrana roata care se afla in mijlocul parcului si care se vede de departe, ca un simbol al locului. Si nu mica mi-a fost mirarea cand zilele trecute am vazut ultima creatie a lui Woody Allen, un film cu acest titlu, Wonder Wheel (2017). Actiunea lui se petrece tocmai in acest loc, la Coney Island, dar este plasata in anii ’50. Un salvamar, pe nume Mickey, spune povestea unui proprietar de carusel de vârstă mijlocie, a... citeste mai mult