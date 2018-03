In ciuda presiunilor care apar asupra cuplurilor cu notorietate, Silvia Chifiriuc si Petre Roman pretuiesc in continuare lucrurile marunte si au petrecut si impreuna de 8 Martie.

''Mi-am cumpărat singură flori astăzi. Asta nu înseamnă că nu mi-a făcut un cadou frumos. A fost o zi bună, mulţumim lui Dumnezeu'', a spus Silvia Chifiriuc pentru Wowbiz

Dupa aproape un deceniu impreuna, cei doi se simt la fel de indragostiti ca in prima zi.

"Ştiu ca au trecut niste ani, dar parca a fost ieri. Sa dea Dumnezeu să meargă şi înainte la fel de bine'', a mai spus Silvia Chifiriuc.



