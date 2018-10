Reprezentantul rezident al FMI pentru România şi Bulgaria, Alejandro Hajdenberg, a declarat, marţi, într-o conferinţă organizată de Business Review, că este estimat un deficit bugetar de 3,6% din PIB în acest an, pentru România.

Ţinta Guvernului pentru acest an, în ceea ce priveşte deficitul bugetar, este de sub 3% din PIB, obiectiv asumat de România în cadrul Tratatului de la Maastricht.

Delegaţia FMI va efectua în noiembrie o vizită în care va analiza cele mai noi evoluţii pe plan economic,