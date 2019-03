Reprezentanți ai Comisiei Europene participă, miercuri, 27 martie a.c., la o întâlnire cu conducerea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime SA și reprezentanți ai Primăriei Constanța.

Grupul vizitator este format din Karla Peijs, european coordinator for the TEN-T Rhine-Danube Corridor, Dirk Beckers, director INEA, Désirée Oen, policy coordinator DG Move și Cristóbal Millán de la Lastra, head of unit INEA.

Daniela Șerban, director general al CNAPM Constanța, a adresat oaspeților un cuvânt de bun venit, iar Costin Răsăuțeanu, viceprimarul municipiului Constanța, a amintit despre parteneriatul solid care... citeste mai mult

