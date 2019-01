O cunoscuta stewardesa de la Blue Air, acuzata de camatarie! Ieseanca ascunde un secret teribil din trecutul ei

O tanara din Iasi care lucreaza pe postul de stewardesa la una dintre cele mai mari companii aeriene din lume ascunde un secret teribil • In trecut, aceasta a fost implicata in mai multe combinatii cu diverse personaje controversate din lumea afacerilor imobiliare • Numele tinerei iesence care este extrem de popular in mediul online apare chiar intr-o plangere depusa la Parchet pentru inselaciune, in urma careia o intreaga familie a ajuns pe drumuri... citeste mai mult

acum 12 min. in Locale, Vizualizari: 13 , Sursa: Vremea Noua in