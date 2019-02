Jurnalista Miriam Eugenia Soare a încetat din viață. Anunțul a fost făcut chiar pe pagina de Facebook a acesteia. Un mesaj postum, de altfel, scris chiar de jurnalistă.

""Am plecat . Am facut-o aseara, in liniste. Nu stiu cum va fi lumea fara mine . Si nu voi sti niciodata . Dar drumul meu a fost pana aici . Va las in urma pe toti, prieteni, cunostinte, mai putin prieteni sau dusmani . Fiecare ati fost in viata mea cu un scop. Si celor mai multi, va multumesc pentru asta . Am fost in viata multora dintre voi . Si imi place sa cred ca tot cu un scop. Si voua va multumesc... citeste mai mult

