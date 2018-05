Cântareața de muzică populară, Maria Butaciu, este în comă. Artista a fost internata de urgenta la Spitalul Floreasca din Bucuresti dupa ce a suferit un accident vascular. Medicii se lupta pentru a-i salva viata, dar sansele sunt minime.

Ea se afla de mai bine de o saptamana in spital, iar la capataiul ei sta in permanenta fiica sa. Fata se roaga mereu si spera intr-o minune ca mama ei sa isi revina.

Maria Butaciu are 78 de ani, este din Ardeal si a incantat milioane de romani cu muzica ei. Ea s-a alaturat in anul 1961 Ansamblului Ciocarlia, scrie stirilekanald.ro.

