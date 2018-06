Actriţa Meryl Streep s-a născut pe 22 iunie 1949. este o actriță americană multiplu laureată a premiului Oscar vestită pentru creațiile ei actoricești în teatru, televiziune și, mai ales, film.



Streep și-a început cariera pe scenă în 1971 în piesa The Playboy of Seville, iar debutul pe micul ecran a fost în 1977, în filmul de televiziune The Deadliest Season. În același an 1977 a debutat pe marele ecran în filmul Julia, alături de Jane Fonda și Vanessa Redgrave, transmite Wikipedia.



A primit premiul Academiei Americane de Film (cunoscut popular ca Premiul Oscar) de trei ori, în 1979...