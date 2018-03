O cunoștea de ceva timp pe amanta soțului ei, dar nu se aștepta că bărbatul să meargă atât de departe în relația sa.

Femeia a povestit până unde a putut să întindă bărbatul coarda pentru iubita sa.

„Cu ceva timp in urma, a facut tot posibilul sa scape de mine fara sa fie nevoit a divorta. El nu doreste sa se desparta legal, ii convine statutul de onorabilitate pe care i-l da conditia lui de barbat insurat. E omul aparentelor si al disimularii. E cea mai fatarnica persoana pe care am cunoscut-o. Celor din jur incearca sa le induca impresia ca ne merge bine si ca are grija de mine.

Catalin a... citeste mai mult