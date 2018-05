O creatură misterioasă a fost văzută pe o plajă din Filipine, provocând îngrijorarea localnicilor.

Creatura păroasă are o lungime de aproximativ șase metri și a fost adusă de ape pe o plajă din orașul San Antonio.

”Un cutremur se apropie de Oriental Mindoro. Marea creatură este un semn că ceva rău o să vină. Rugați-vă pentru noi”, a spus Tam Maling, un localnic.

”Nu-mi venea să cred ceea ce văd. Nu am văzut niciodată așa ceva. Pentru numele lui Dumnezeu, am fost șocată”, a spus Imelda Mariz, mamă a doi copii.

