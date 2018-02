O companie austriaca deschide primul sau magazin in Romania: Investitie de 4 mil. Euro Retailerul de mobila si accesorii pentru casa, XXXLutz, deschide primul magazin in Romania, la inceputul lunii martie, in Timisoara. Investitia austriecilor in amenajare se ridica la valoarea de patru milioane de euro.

XXXLutz deschide primul magazin Mömax din Romania, in Timisoara. Acesta va dispune de o suprafata de 4.200 mp, fiind amenajat la iesirea din oras, pe Calea Aradului, intr-o hala construita si inchiriata de omul de afaceri Teodor Tuducan, patronul fabricii de apa minerala Perenna,... citeste mai mult