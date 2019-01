Deşi are cele mai mici tarife la biletele de avion, mâncarea proastă şi scaunele incomode au reuşit să claseze această companie, pentru al şaselea an la rând, în fruntea celor mai proaste companii aeriene, scrie The Guardian.

Ryanair a fost clasificată drept cea mai proastă companie aeriană pentru al şaselea an consecutiv de către compania realizatoare de sondaje „Which?”, aceasta subliniind că transportatorul aeriană continuă să păcălească pasagerii cu costuri ascunse, scrie adevarul.ro.

