Luna ianuarie a adus până acum numeroase surprize plăcute şi veştile bune nu se opresc aici. Săptămâna următoare două noi pelicule vor rula în avanpremieră pe marile ecrane de la Cine Globe.



Este vorba despre filmele Drunk parents şi Mia and the white lion. Alături de acestea, vor fi ecranizate premierele: Serenity, Cum să-ţi dresezi dragonul 3, Scapă dacă poţi.



Comedia Drunk parents vine în regia lui Fred Wolf şi îi are în rol principal pe actorii: Alec Baldwin, Salma Hayek. Doi părinți alcoolici încearcă să ascundă de fiica lor, dar și de cercul lor social dificultățile financiare din ce în ce mai mari... citeste mai mult

acum 33 min. in Locale, Vizualizari: 10 , Sursa: Botosaneanul in