O ciudata "planeta vagabond" bantuie singura prin spatiu

Un obiect ciudat datand de 200 milioane de ani, cu masa unei planete si care calatoreste singur in spatiu, fara stea parentala, a fost descoperita la 20 de ani lumina de Pamant.



Potrivit oamenilor de stiinta americani de la observatorul National Science Foundation, din statul New Mexico, obiectul produce o radiatie stralucitoare, inexplicabila si nu are o stea parentala.

Numita SIMP JO1365663 + 0933473, el are o masa de 12,7 ori mai mare decat cea a gigantului gazos Jupiter, cea mai mare planeta a... citeste mai mult