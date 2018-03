Accident grav in judetul Iasi. In urma cu cateva minute, o cisterna care transporta kerosen a intrat in coliziune cu un autovehicul. In momentul de fata o persoana a ramas incarcerata.

Accidentul s-a intamplat la Schitu Duca. Pericolul de explozie este mare. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri, politie si SAJ. Imaginile de la fata locului sunt infioratoar. In urma impactului, autoturismul s-a facut praf.

Practic, totul se putea transforma intr-o tragedie. La fata locului au venit mai multe echipaje medicale, echipaje de pompieri si ale Politiei Rutiere. Momentan, oamenii legii fac cercetari pentru a stabili circumstantele in care s-a produs accidentul,... citeste mai mult