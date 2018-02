O cina consistenta

De vreo 2 zile ploua incontinuu, e frig si ceata. Chiar nu-mi amintesc de cand nu a mai fost atat de urat si deprimant afara. Si cum in ultima perioada am tot servit la cina paine prajita, iaurturi dietetice si ceai verde sau negru, aseara ne-a fost pofta de ceva intr-adevar foarte consistent dar si tare bun, ceva care sa mearga cu vremea friguroasa de afara. Nu am numarat caloriile din carnaciorii si muschiuletul de porc prajite si nici a mamaligutei aburinde sau a mujdeiului de usturoi alaturi de care i-am servit, stiu doar ca ne-au placut foarte mult.

Ingrediente

- 6-8 carnati de porc proaspeti

- 100-150 gr muschi/pulpa porc

- 1... citeste mai mult