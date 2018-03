De la The Yardbirds la Cream, Blind Faith sau Derek and the Dominos și apoi la o carieră solo de succes, cei 50 de ani pe care Eric Clapton i-a petrecut în domeniul muzicii par un neîntrerupt suiș spre culmi. Acum el e privit, pe drept cuvânt, ca o...

Hot News, 26 Noiembrie 2015