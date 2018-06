O caruta a cazut in apa canalului de irigatii din Zavoaia / Carutasul nu a fost gasit inca

Dupa ce sambata seara un copil de 14 ani s-a inecat in canalul de irigatie de langa localitatea Zavoaia, astazi, in jurul orei 16.00, o caruta a cazut in acelasi canal.

Canalul are o adancime de 4-5 metri si este plin de vegetatie.

La fata locului s-au deplasat echipaje de la ISU Braila, de la Serviciu de Ambulanta si de la politie.

Echipajul de cautare-salvare din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Braila au reusit sa gaseasca si sa scoata din apa calul care, din pacate, a murit inecat.

Totodata, a fost scoasa si caruta care era plina cu iarba.

In acest moment se actioneaza, cu o barca pentru cautare, pentru gasirea carutasului.

Vom reveni.

