"Sfârşitul vieţii este sfârşitul poveştii, dar orice sfârşit e precum capătul drumului, doar un episod, şi după el urmează un nou început". "Povestea alungă moartea şi cheamă dragostea. Te-am chemat cu povestea mea, am deschis cufărul amintirilor…".

Amintirile sunt ale Anei Blajinschi, o femeie de aproape 90 de ani, pe care familia vrea s-o ducă la azil, dar strănepoata care merge s-o convingă să accepte soluţia îi ascultă povestea pe care nimeni n-o ştia, a perioadei din tinereţea ei, când fusese deportată din Bucovina în stepele Kazahstanului. O poveste despre răutăţile lumii pe vreme de război (1941), despre călătoria a sute de oameni, vreme de... citeste mai mult

