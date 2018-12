În partea de Răsărit a României se întâmplă fapte tăcute, diplomaţia este crispată, enorm de prudentă. Am un simţ special pentru destinul acestui pământ românesc căruia eu îi spun în continuare Basarabia. Am mai spus, am reţinut opinia unui bun...

Graiul Maramuresului, 1 Martie 2016