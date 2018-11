O carte ce detaliază dificultăţile cu care se confruntă angajaţii din sistemul naţional de sănătate (NHS) din Marea Britanie şi politicile adoptate de guvernul de la Londra în ceea ce priveşte serviciile medicale a dominat marţi seară ediţia din 2018 a galei British Book Awards, informează Press Association.

Actorul de comedie Adam Kay, fost medic, a câştigat trei trofee la această gală literară prezentată de Zoe Ball, graţie jurnalelor sale grupate sub titlul "This Is Going To Hurt", pe care le-a scris în timpul carierei sale medicale şi le-a publicat ca...

