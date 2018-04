O cantareata insarcinata in luna a sasea a fost impuscata mortal in timpul unui concert/ VIDEO O cantareata pakistaneza insarcinata a fost impuscata mortal in timpul unui concert, dupa ce ar fi refuzat sa danseze pentru un barbat inarmat, informeaza publicatia britanica The Independent - dupa ce o inregistrare cu incidentul a inceput sa circule online.

