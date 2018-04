Dana Marijuana se afla la un târg în momentul în care și-a pierdut controlul și a atacat o femeie cu foarfeca, amenințând-o că o omoară.

„Incepuse sa cante imnul Romaniei, Inainte de a da stingerea la targul de antichitaţi si handmade, toata lumea isi strangea catrafusele sa plecam acasa, si dintr-o data s-a oprit din cantat, si a venit la mine cu o ura de m-am si speriat, a sarit peste standul meu cu o foarfeca in mana, mi-a daramat taraba si cea de langa, m-a tras de par, au sarit colegii in ajutor s-o ţina pe turbata de maini, dar nu au putut.

Citeste mai mult pe... citeste mai mult