O camioneta a intrat in plin intr-un grup de pietoni la Shanghai. Cel putin 18 persoane au fost ranite O camioneta a parasit carosabilul si a intrat in plin intr-un grup de pietoni de pe un trotuar vineri dimineata in centrul metropolei chineze Shanghai, ranind cel putin 18 dintre ei, intre care trei in mod grav, au anuntat autoritatile municipale, citate de AFP.

