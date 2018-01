C4 Picasso este o risipă de spaţiu şi de lumină. Comod şi elegant, noul Picasso are rafinamentul şi originalitatea tizului său. În plus, este puternic şi perfect pentru drumuri lungi. Am testat câteva zile noul C4 Picasso şi am rămas plăcut...

Puterea, 17 Decembrie 2012