O seara obisnuita la UPU Braila. Peste murmurul permanent se aude plansul inabusit al unui barbat. Sotia lui a suferit un accident vascular cerebral ischemic, adica produs de infundarea unei artere. Medicii se agita in jurul femeii. Este trimisa sa i se faca un computer tomograf, desi in astfel de cazuri mult mai eficient este un examen RMN, stiut fiind ca CT “vede” mai bine hemoragiile, iar RMN-ul ischemiile. Nici vorba de RMN, noapte nu functioneaza!

In mod normal, in astfel de situatii, pacientului i se face tromboliza. I se injecteaza un produs special,... citeste mai mult

