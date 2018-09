O braileanca de 49 de ani a fost agresata sexual de catre un tanar de 23 de ani

La data de 18 septembrie , Judecatoria Braila a dispus masura retinerii pe baza de ordonanta, pentru 24 de ore, fata de un tanar, in varsta de 23 de ani, cercetat penal pentru savarsirea infractiunilor de agresiune sexuala si ultraj contra bunelor moravuri.

In fapt, la data de 14.09.2018, un brailean, in varsta de 55 de ani, a sesizat faptul ca o persoana necunoscuta a agresat-o sexual pe sotia sa.

Politistii au constatat ca cele sesizate se confirma, stabilind ca in timp ce femeia, in varsta de 49 de ani, se deplasa catre domiciliu, pe strada Unirii, din...

