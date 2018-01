O braileanca de 23 de ani si-a uitat geanta in care avea peste 16.000 de euro intr-un restaurant din Arges

Angajatii unui restaurant din judetul Arges au gasit o geanta in care se erau peste 16.000 de euro si au predat-o Politiei, oamenii legii reusind, dupa mai multe ore, sa gaseasca persoana care o uitase si care era in stare de soc, transmite corespondentul Mediafax.

Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Arges, Florin Popa, o tanara de 23 de ani din Braila se intorcea din Italia, alaturi de iubitul ei, acasa in Targoviste. Cei doi s-au oprit pe drum, la un restaurant din Dedulesti, sa manance. Tanara a plecat si si-a uitat geanta in local. Angajatii au gasit-o si cand au vazut ca are o suma mare de bani, au sunat imediat la Politie.

