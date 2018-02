O braileanca a ramas fara telefon in urma unei vizite la patinoar

In cursul zilei de luni, politisti din cadrul Biroului Investigatii Criminale l-au identificat pe un brailean, in varsta de 49 de ani, banuit ca, la data de 27.01.2018, in intervalul orar 18:00 – 18:30, in timp ce se afla in incinta unui patinoar din Braila, i-ar fi sustras, de pe o banca, telefonul mobil unei femei, in varsta de 47 de ani, din Braila,

Prejudiciul, in valoare de 1.500 de lei,a fost recuperat in totalitate, iar in cauza a fost intocmit dosar penal pentru furt.

