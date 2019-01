Gazeta Gsp a făcut un top al celor mai frumoase artiste din România care au fost publicate în paginile ziarului la rubrica "Sport&Beauty". Astfel o regăsim şi pe botoşăneancă Andreea Olaru.



Artista de 23 de ani din Botoșani, e fana sporturilor cu motor are un program fix de la care nu se abate: în fiecare zi face antrenamente serioase în sala de fitness, iar duminica e rezervată pentru yoga.

"Oricât de plin ar fi orarul meu, pentru sală găsesc mereu timp. Am stabilit de ceva vreme ca programul meu de sală să se desfășoare dimineața. Am un antrenament fix pe care îl... citeste mai mult

