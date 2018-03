Ramas pe drumuri, pentru a doua oara in ultimile luni. Este povestea trista a unui iesean, care doarme de acum sub cerul liber. Baraca in care se odihnea s-a facut scrum dupa ce barbatul a aruncat in foc cateva spray-uri, fara sa se gandeasca o clipa...

7 EST, 4 August 2011