Unele localuri pun la dispoziţia clienţilor mese de biliard sau panouri de darts, unde aceştia pot arunca mici săgeţi ca să se amuze.

Un local din New York însă a ales să se diferenţieze oferindu-le clienţilor posibilitatea să se relaxeze aruncând cu toporul. Localul Kick Axe, scrie The New York Times, are amenajate zece cuşti speciale pentru aruncat, în care doritorii pot intra în grupuri de până la zece persoane, unde, sub supravegherea unui expert, învaţă să arunce mici topoare la ţinte din lemn.

