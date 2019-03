Aceasta ieseanca a socat pe toata lumea prin decizia pe care a luat-o • La 89 de ani, cand trebuia sa se bucure linistita de batranete, a trait o drama care a facut-o sa isi puna capat zilelor • Descoperirea macabra a fost facuta chiar de catre o vecina • A gasit-o pe batrana in varsta de 89 de ani decedata, intr-o cada plina cu apa • I-a avertizat pe toti si le-a spus ca are de gand sa se sinucida, dar nu a fost luata in serios de nimeni • Era foarte nemultumita ca a fost mutata de copilul ei, de la casa in care a trait o viata, in zona Copou, intr-un apartament din Podu Ros • Partea si... citeste mai mult

