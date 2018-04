O batrana de 68 ani a fost prinsa furand din magazin

In cursul zilei de luni, politistii din cadrul Biroului Ordine Publica au fost sesizati de agentul de paza al unui supermarket despre faptul ca o persoana ar fi sustras din incinta unitatii mai multe bunuri, in valoare totala de peste 270 de lei.

In urma cercetarilor efectuate, politistii au identificat o femeie, in varsta de 68 de ani, din Braila care ar fi trecut de casele de marcat fara sa achite contravaloarea produselor.

Prejudiciul a fost recuperat in totalitate de catre politisti, iar in cauza a... citeste mai mult