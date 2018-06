Cred ca toata lumea cultivata cunoaste povestea unui om puternic, pe care gelozia il face sa-si piarda mintile, sa cada in plasa unor intrigi cusute cu ata alba, si sa ajunga sa-si ucida iubita, apoi sa-si puna si siesi capat zilelor! Mai ceva ca in finalul lui Romeo si Julieta, fiindca plasa de intrigi nu este pusa de istorie, de dusmania epocala a doua familii nobile rivale, aici intriga o brodeaza Iago, slujitorul omului puternic, gelos pe Cassio, care a fost numit capitan si nu el. Ca sa parvina, cauta sa se inalte in ochii lui Othello,... citeste mai mult