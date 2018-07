O banca prezenta in Romania se extinde pe piata din Germania TBI Bank si-a anuntat extinderea operatiunilor in Europa de Vest prin lansarea depozitelor online pe piata din Germania, in parteneriat cu compania fintech Raisin.

Ca urmare a autorizarii de catre Autoritatea Federala de Supraveghere Financiara (BAFin), TBI Bank incepe operatiunile pe piata bancara germana, clientii de acolor avand posibilitatea de a accesa online depozitele la termen oferite de TBI Bank direct pe platforma online Raisin, care centralizeaza produse de economisire si investitii din toata Europa.



